За пільговим тарифом на електроенергію можуть платити ті, у кого офіційно встановлено є установки електричного опалення.

Деякі українці мають право на пільговий тариф на електропостачання. Йдеться про тих, хто мешкає в будинках з електричним опаленням.

За словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, пільговий тариф не нараховуватиметься автоматично.

"Насамперед необхідно мати документ на квартиру або будинок із відміткою від відповідних служб - БТІ або приватні компанії, які займаються технічними паспортами, - про те, що цей об'єкт оснащений електричним котлом. Далі з цим документом із відміткою треба йти до місцевого РЕМу або до обласного РЕМу", - пояснив нардеп в ефірі телеканала "Київ24".

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При цьому він зазначив, що в містах, де є окремий постачальник послуг, як у Києві, з відповідним документом варто звернутися до нього, щоб перші 2 000 кВт*год на місяць рахували за тарифом 2,64 гривні.

Також Нагорняк наголосив, що дуже важливо мати документ із відміткою про наявність електроопалення і про те, що житло відключено від центрального опалення.

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Постанова Кабміну №632 від 31.05.2024 встановлює для всіх мешканців України єдину фіксовану ціну на електроенергію в 4,32 грн/кВт∙год, що на 60% більше за попередній. Зазначається, що новий тариф встановили з урахуванням вартості генерації електроенергії АЕС і гідроелектростанціями.

Міністр енергетики України Герман Галущенко у своїй відповіді на запит народного депутата Олексія Кучеренка вказав, що тариф на електроенергію не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року, тобто до закінчення осінньо-зимового періоду.

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