В компанії закликали використовувати онлайн-сервіси для розрахунку з "Нафтогазом", щоб уникнути скупчення людей.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує майже все населення країни, пояснила, як сплачувати за газ після зміни постачальників.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Закликаємо вас використовувати онлайн-сервіси для розрахунку з "Нафтогазом". Уникайте скупчення людей і черг задля вашої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заплатити за газ можна:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

"Ми щиро дякуємо всім, хто платить за спожитий обсяг! Саме сумлінність українців дає можливість працювати нам і підтримувати нашу державу в цей непростий час. Кожен сплачений рахунок — це ще один крок до перемоги", - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені в обслуговування "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції.

Про переведення обслуговування "Нафтогазу" споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення відбулось "заднім числом".

Багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику, а тому мають заборгованість за той же період перед новим постачальником.

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