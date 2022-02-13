Шалленберг вважає, що ще є можливості для дипломатичного розв'язання кризи.

Міністр закордонних справ Австрії відкинув припущення, що його країна не бажає дотримуватися санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, заявивши, що Відень підтримає "рішучу відповідь", включаючи припинення газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Рolitico.

"Чи готові ми підтримати санкції? Так", - сказав Александер Шалленберг в інтерв'ю виданню. "Я впевнений, що буде єдина відповідь, і Австрія є частиною цього консенсусу", - заявив Шалленберг.

Шалленберг сказав, що в разі вторгнення було "ясно, що" Північний потік-2"не отримає ліцензію на експлуатацію".

Попри те, що він підкреслив готовність Австрії ввести санкції проти Росії, Шалленберг також вважає, що ще є можливості для дипломатичного розв'язання кризи.

Російська агресія і "Північний потік":

20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну.

9 лютого 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у розмові з американцями намір зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" в рамках санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну.

Північний потік-2":