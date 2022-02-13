Міністр закордонних справ Австрії відкинув припущення, що його країна не бажає дотримуватися санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, заявивши, що Відень підтримає "рішучу відповідь", включаючи припинення газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише Рolitico.
"Чи готові ми підтримати санкції? Так", - сказав Александер Шалленберг в інтерв'ю виданню. "Я впевнений, що буде єдина відповідь, і Австрія є частиною цього консенсусу", - заявив Шалленберг.
Шалленберг сказав, що в разі вторгнення було "ясно, що" Північний потік-2"не отримає ліцензію на експлуатацію".
Попри те, що він підкреслив готовність Австрії ввести санкції проти Росії, Шалленберг також вважає, що ще є можливості для дипломатичного розв'язання кризи.
Російська агресія і "Північний потік":
20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну.
9 лютого 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у розмові з американцями намір зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" в рамках санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну.
Північний потік-2":
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
- 10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
- 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
- 4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.
- 15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".
- Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.
- 27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.
- 28 грудня 2021 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що "Північний потік-2" не може бути комерційним проектом.
- 13 січня 2022 року Сенат США відхилив проект санкцій проти "Північного потоку-2".