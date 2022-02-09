Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у розмові з американцями намір зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" у рамках санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну.
Про це заявив лідер республіканців в Сенаті США Мітч Макконнелл, пише Укрінформ.
"Гарні новини полягають у тому, що канцлер Шольц підтвердив те, що вчора говорив президент Байден: якщо станеться вторгнення, то "Північний потік-2" не просуватиметься далі", - сказав сенатор.
Читайте такожРизик російського вторгнення в Україну зростає - генсек НАТО
Макконнелл звернув увагу, що у Адміністрації Байдена є всі повноваження запровадити санкції проти Москви вже зараз, а не чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
Республіканець привітав зусилля колег щодо розробки нового законопроекту про обов’язкові санкції проти російського газопроводу.
Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2"
На підсумковій прес-конференції з Байденом у Вашингтоні 8 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився навіть називати проект та не взяв на себе зобов’язання зупинити сертифікацію "труби Путіна" у разі повномасштабного нападу РФ, писав CNN.
Саме Німеччина активно виступала за будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" усупереч позицій багатьох країн Європи про те, що російська труба є стратегічним інструментом політичного впливу Путіна й у майбутньому загрожує ЄС енергетичною залежністю від Росії.
Зараз сертифікація газопроводу призупинена через виявлені порушення німецького і європейського законодавства.
З огляду на спровоковану Кремлем кризу на російсько-українському кордоні доля "ПП-2" невідома.