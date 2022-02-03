Якщо Росія піде на загострення військового конфлікту з Україною і почне збройне вторгнення, всі АЕС, що знаходяться на українській території, будуть негайно зупинені.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
За словами Котіна, на випадок можливих військових дій існує відповідний протокол, в якому прописані необхідні заходи експлуатації атомних станцій.
"Станції не працюватимуть, якщо у нас бомби зверху летять, безумовно, вони будуть зупинені. У такому випадку, сама станція переводиться в безпечний стан, вона розвантажується до завершення загрози", – сказав він.
Читайте такожУ Міноборони оцінили ймовірність значної ескалації на українських кордонах
За його словами, для атомних електростанцій важлива наявність зовнішнього електроживлення. При військових діях і відключенні мережевого електропостачання на АЕС за допомогою потужних дизель-генераторів почне працювати система автономного електроживлення. Українські атомні станції готові до такого режиму роботи: наявний на АЕС запас дизельного палива значно перевищує встановлені нормативи.
Можлива ескалація на українському кордоні:
- Видання Washington Post восени 2021 року, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками та ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".
- У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони назвали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".
- Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.
- Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.
- За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу імовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.
- Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.
- 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
- У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.
- 3 лютого 2022 року в Міноборони оцінили ймовірність значної ескалації на українських кордонах.