3 лютого 2022 року в Міноборони оцінили ймовірність значної ескалації на українських кордонах.

Якщо Росія піде на загострення військового конфлікту з Україною і почне збройне вторгнення, всі АЕС, що знаходяться на українській території, будуть негайно зупинені.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За словами Котіна, на випадок можливих військових дій існує відповідний протокол, в якому прописані необхідні заходи експлуатації атомних станцій.

"Станції не працюватимуть, якщо у нас бомби зверху летять, безумовно, вони будуть зупинені. У такому випадку, сама станція переводиться в безпечний стан, вона розвантажується до завершення загрози", – сказав він.

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За його словами, для атомних електростанцій важлива наявність зовнішнього електроживлення. При військових діях і відключенні мережевого електропостачання на АЕС за допомогою потужних дизель-генераторів почне працювати система автономного електроживлення. Українські атомні станції готові до такого режиму роботи: наявний на АЕС запас дизельного палива значно перевищує встановлені нормативи.

Можлива ескалація на українському кордоні: