Зазначається, що план має бути оприлюднений в середу.

Європейський Союз розглядає можливість добровільного скорочення на 15% споживання природного газу країнами-членами вже від наступного місяця – на тлі побоювань, що Росія може припинити постачання енергоресурсів.

Про це йдеться в повідомленні агентства Bloomberg.

"Згідно з планом, який отримав назву "Економте газ для безпечної зими", Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення й кондиціонування, а також певні ринкові заходи",- уточнюється в публікації.

Зазначається, що план має бути оприлюднений в середу. Найбільшим завданням ЄС цієї зими є забезпечення достатніх поставок газу для паливних печей і електрогенераторів.

"Єврокомісія працює, виходячи з припущення, що росія не відновить повних поставок через трубопровід Nord Stream 1, який був закритий на початку цього місяця на ремонт",- заявив у цьому зв’язку в вівторок комісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Переговори щодо пропозиції є приватними, запланована постанова надасть комісії право оголошувати загальносоюзну тривогу, якщо існує суттєвий ризик серйозного дефіциту пропозиції або стрибка попиту. Цей захід потребуватиме схвалення держав-членів, яке комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної зустрічі міністрів енергетики.

Велика група країн виступає проти обов’язкових скорочень. Вони наголошують, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи зобов’язує їх ЄС.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує відновити постачання газу по "Північному потоку-1" у четвер, 21 липня. Обсяги експорту газу можуть скоротитися.

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