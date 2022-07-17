Для виходу з проекту і погашення своїх зобов'язань фонд готовий заплатити 12 млн євро.

Німецький громадський фонд, створений для допомоги російському "Газпрому" в завершенні будівництва газопроводу "Північний потік-2", хоче розірвати всі зв'язки з проектом.

Для цього фонду доведеться заплатити 12 млн євро ($12,10 млн), щоб погасити зобов'язання перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG, повідомив газеті Welt am Sonntag голова фонду Ервін Зеллеринг.

Газета зазначила, що фонд поки не уточнив, чи стануть санкції перешкодою для переказу грошей.

Створений в 2021 році на пожертвування в 20 млн євро від компанії Nord Stream 2 AG і 200 тис. євро від уряду Мекленбург - Передня Померанія, фонд має комерційний підрозділ для покупки і володіння активами, необхідними для завершення проекту.

У лютому Німеччина призупинила будівництво газопроводу вартістю $11 млрд після розриву відносин з Москвою напередодні вторгнення Росії в Україну. Незабаром після цього прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія оголосив, що фонд буде ліквідований.

Зеллерінг, глава фонду, повідомив виданню, що його установа хоче розірвати всі зв'язки з "Північним потоком-2" після виплати 12 млн євро за зобов'язаннями швейцарської компанії Nord Stream 2 AG.

Близько 10 млн євро із загальної суми припадають на доходи від продажу обладнання, приладів і матеріалів, а також закупівель, які свого часу фінансувала компанія Nord Stream 2, повідомила Welt am Sonntag з посиланням на фонд.

Крім того, фонд поверне компанії 2 млн євро, які він взяв в якості авансових платежів, додала газета.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.

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