Газопровід планують запустити вже в четвер, 21 липня.

Російська Федерація планує відновити постачання газу по "Північному потоку-1" у четвер, 21 липня. Обсяги експорту газу можуть скоротитися.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що роботу газопроводу після планового ремонту відновлять вчасно. При цьому пропускна здатність складе менш як 160 мільйонів кубометрів на добу, тобто її скоротять на 40%. Дані обсяги встановили ще в червні, коли стало відомо про затримку повернення турбіни Siemens Energy, яку ремонтували в Канаді.

"Вони ("Газпром" - УНІАН) повернуться до рівнів, які були до 11 липня", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка знаходилася на заводі "Дорваль" та не транспортувалася через санкції проти Росії. На відправці обладнання наполягала Німеччина.

США і Європейський Союз підтримали рішення Канади, а от Україна закликала його скасувати. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий крок поставить Російську Федерацію у переможну позицію і лише додасть проблем.

Українська діаспора у Канаді подала до суду позов через передачу турбіни Siemens для "Північного потоку" всупереч санкціям. Лідер організації Пол Грод назвав дане рішення уряду "великою помилкою з жахливими наслідками".

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