Узгоджений механізм відповідає стратегії ЄС з диверсифікації поставок для поступової відмови від російського енергоресурсу.

Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу.

Про це у Telegram-каналі написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Газова диверсифікація в дії. У Каїрі Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ізраїльський енергоресурс вирушатиме на заводи в Єгипті, звідки у вигляді зрідженого газу його отримають країни Євросоюзу", - зазначив він.

Єрмак додав, що це відповідає стратегії ЄС з диверсифікації поставок для поступової відмови від російського енергоресурсу.

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, країни Європи збільшили імпорт вугілля з Південно-Африканської Республіки. З найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні доставили 3,2 млн тонн. За перші п'ять місяців 2022 року країни Європи імпортували з Південно-Африканської Республіки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.

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