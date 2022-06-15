Південно-Африканське вугілля за перші п'ять місяців імпортували вісім країн Європи.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, країни Європи збільшили імпорт вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє Reuters.

З найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні доставили 3,2 млн тонн. За перші п'ять місяців 2022 року країни Європи імпортували з Південно-Африканської Республіки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.

Зараз 15% вантажу з RBCT йде в Європу, хоча торік цей показник становив всього 4%.

Південноафриканське вугілля за перші п'ять місяців імпортували вісім країн Європи, включаючи Україну, яка припинила морський імпорт через війну.

Війна в Україні та відмова від російського вугілля:

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди, почали купувати вугілля у Південно-Африканської Республіки. Протягом березня-травня в країну надійшло 1,27 млн тонн, завдяки чому Нідерланди стали четвертим за величиною імпортером вугілля з ПАР.

Франція збільшила імпорт майже в сім разів – з 68 005 тонн за весь минулий рік до 464 432 тонн за п'ять місяців у 2022-му.

Японія, яка також планує заборонити російське вугілля, імпортувала 388 249 тонн з ПАР.

Іспанія, Польща і Німеччина у 2021 році взагалі не купували південноафриканське вугілля. У 2022 – му за п'ять місяців Іспанія імпортувала 355 250 тонн, Польща – 181 515 тонн, Німеччина-157 383 тонн.

15 квітня 2022 року Польща ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.

Європа збільшує імпорт вугілля з пар у міру наближення ембарго на російське вугілля, яке набуває чинності в серпні.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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