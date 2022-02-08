Антимонопольний орган ЄК звернувся до "Нафтогазу" за роз'ясненнями щодо викладених у документі звинувачень на адресу "Газпрому".

Європейська комісія розглядає скаргу НАК "Нафтогаз України" на монопольні дії російського "Газпрому", які спровокували зростання цін на газ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"DG Competition (антимонопольний орган ЄК – УНІАН) почав розгляд цієї скарги на початку року і вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів, викладених у документі. Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи", - написав Вітренко.

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За його словами, українська газова компанія також надала Європейському регулятору конкретні пропозиції, як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому.

Скарга на "Газпром":

У грудні 2021 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на російський "Газпром" через зловживання домінантним становищем на європейському ринку газу.

У "Нафтогазі" закидають російській газовій компанії, що та навмисно відмовилася від "належного заповнення газом сховищ в ЄС", які належать "Газпрому". Крім того, в Україні кажуть, що російська компанія "раптово і без вагомих причин" припинила реалізацію газу через власну електронну платформу.

У "Нафтогазі" також звинувачують "Газпром" у блокуванні експорту газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії до Європи.