За підсумками січня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни далекого зарубіжжя.

Протягом 2021 року "Газпром" підняв експортну вартість газу втричі.

Про це свідчать дані Федеральної митної служби РФ.

У грудні 2021 року ціна, за якою "Газпром" експортував газ, становила $517,8 за тисячу кубів. У грудні 2020 року вона становила $156,6 за тисячу кубометрів.

Середня експортна ціна "Газпрому" за 2021 рік склала $272,8 за тисячу кубометрів.

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При цьому фізичний обсяг експорту газу у 2021 році виріс всього на 0,5% в порівнянні з 2020 роком — до 203,5 млрд кубометрів.

Доходи "Газпрому" від експорту трубопровідного газу у 2021 році зросли більш ніж удвічі в річному вираженні, до $55,5 млрд.

Ситуація з газом в Україні:

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.

1 лютого 2022 року "Газпром" вдвічі збільшив транзит газу через територію України, до 107 млн куб.м. на добу.

Ситуація з газом в Європі: