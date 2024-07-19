Державні пенсійні фонди США опосередковано інвестували в спеціалізовані судна льодового класу, які перевозять російський СПГ.

Росії необхідно нарощувати експорт скрапленого природного газу, щоб поповнити казну і фінансувати війну в Україні. Західні пенсійні фонди можуть ненавмисно простягнути Кремлю руку допомоги, пише Bloomberg з посиланням на дані консалтингових компаній Data Desk та Anti-Corruption Data Collective.

Зазначається, що державні пенсійні фонди, зокрема під управлінням штатів Вашингтон, Нью-Йорк і Каліфорнія, опосередковано інвестували в спеціалізовані судна льодового класу, що обслуговують "Ямал СПГ". Йдеться про найбільший діючий в РФ термінал з експорту газу – життєво важливий елемент зусиль, спрямованих на заміну прибуткової торгівлі з Європою.

Діяльність ПАТ "Новатек" на Ямалі в Арктиці не підпадає під санкції, і немає жодних підстав вважати, що ці кошти порушували якісь правила. Однак у час посиленого контролю за фінустановами не повідомлений зв'язок між американськими інвесторами і одним з ключових джерел доходів Москви є нагадуванням про непрозорість світової фінансової системи.

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У цьому випадку зв'язок між американськими робітниками і пенсіонерами та Росією здійснюється через нью-йоркського альтернативного інвестиційного менеджера Stonepeak та його Інфраструктурний фонд з капіталом у 14 мільярдів доларів. На сьогоднішній день фонд інвестував 6 мільярдів доларів у 10-15 активів, серед яких Seapeak LLC – основний власник газовозів і колишній підрозділ американської судноплавної компанії Teekay Tankers, що займався перевезенням СПГ.

За словами журналістів, компанія Stonepeak придбала Seapeak у січні 2022 року і отримала частки в десятках танкерів, серед яких шість з 16 суден льодового класу, що експортували паливо з Ямалу в цьому році. Згідно з даними відстеження суден, зі 160 поставок з Ямалу в 2024 році більше третини були здійснені танкерами Seapeak. Без цих суден "Новатек", а отже, і Росія, не змогла б експортувати СПГ з терміналу у Ямалі: "Ці криголами-газовози були спеціально спроектовані для транспортування російського СПГ з Арктики до Європи та Азії. Для них немає іншого ринку", – розповів засновник Арктичного інституту вашингтонського аналітичного центру Малте Хумперт.

Хто купує російський СПГ

Seapeak транспортує СПГ за довгостроковими договорами фрахтування, укладеними десять років тому, і обслуговує європейських покупців, які забирають значну частину ямальського газу. Водночас компанія не отримує доходів безпосередньо від Росії або російських компаній і дотримується всіх санкцій Великої Британії та ЄС.

Європа залишається одним з найбільших покупців російського СПГ. Франція, Іспанія та Бельгія входять до п'ятірки найбільших імпортерів цього року.

Реакція пенсійних фондів США

Так, каліфорнійська система пенсійного забезпечення державних службовців, відома як Calpers, є одним з інвесторів фонду Stonepeak. Водночас каліфорнійська система пенсійного забезпечення державних службовців у відповідь на запит Bloomberg повідомила, що вже висловила занепокоєння генеральному партнеру.

"Ми вважаємо, що російські інвестиції становлять суттєвий ризик для нашого довгострокового інвестиційного успіху і вжили заходів, відповідно до наших фідуціарних обов'язків, щоб вилучити ці активи з нашого портфеля. Ми продовжимо стежити за подіями, щоб переконатися, що дії наших партнерів відповідають нашим інвестиційним переконанням", – зауважив керівник відділу зв'язків з громадськістю Calpers Джон Майерс.

Інвестиційна рада штату Вашингтон, Пенсійний фонд державних службовців штату Орегон, Загальний пенсійний фонд штату Нью-Йорк і Система пенсійного забезпечення вчителів штату Іллінойс відмовилися від коментарів.

Попит на російський СПГ

Раніше УНІАН писав, що Європа і Росія залишаються замкненими в напружених відносинах економічної залежності, зокрема британські фірми допомагають підтримувати постачання російського СПГ до Європи.

Морська промисловість країн, що підтримують Україну, включно з членами G7 та Європейського Союзу, обробила понад 90% експорту російського скрапленого природного газу в 2023 році на суму 15,5 млрд євро.

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