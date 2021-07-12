Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год.

Міністерство енергетики планує запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії для населення, у зв'язку з чим зміниться тариф на електрику.

Про це заявивміністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє НВ.

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За словами міністра, в Україні будуть введені диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання.

Коли піднімуть тариф

Нову модель спецзобов'язань планують запустити з 1 серпня.

Як зміниться тариф

Ціна для різних груп населення буде відрізнятися в залежності від обсягів споживання. Це зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.

Буде кілька категорій:

до 100 кВт-год;

100-300 кВт-год;

300-500 кВт-год,

від 500 кВт-год.

Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год.

Зараз тариф для населення встановлений на рівні 1,68 грн/кВат-год.

Ринок електроенергії: що необхідно знати

Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці квітня 2021 року Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні до 30 Червня.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

При цьому голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що заборона імпорту може спровокувати спекуляції на ринку електричної енергії. Тому Нацкомісія має намір моніторити стан роботи ринку і підготовки до наступного опалювального сезону.

31 травня 2021 року НКРЕКП заявила про те, що розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.

Раніше Міністерство енергетики України запропонувало до 1 серпня продовжити чинну модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії.

18 червня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії буде представлена найближчими днями. За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць і перегляд тарифу для тих, хто споживає понад 100 кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

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Автор: Олена Коваленко