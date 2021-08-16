Стосовно серпня ціна зросла на 57%.

Середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м.

Про це свідчать дані Української енергетичної біржі.

Читайте такожУкраїнські газові сховища наполовину порожні

Ціну газу зазначено за угодою по передоплаті з урахуванням ПДВ.

Щодо серпня, коли вартість блакитного палива за передоплатою склала 11,67 грн за куб.м, ціна зросла на 57,2%.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Запаси газу в сховищах: що необхідно знати

28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.

У середині липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 16 мільярдів кубометрів - це гарантувало стабільне проходження опалювального періоду.

Станом на 15 серпня 2021 року українські газові сховища були заповнені на 57%.

Ціни на газ в Європі:

На початку липня ціна на газ в Європі досягла чергового максимуму - $555 за тисячу кубометрів.

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

6 серпня 2021 року на хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м.

Чому зростає ціна:

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Станом на 4 серпня 2021 року ціни на газ у Європі та світі були найвищими за останні 20 років.

16 серпня 2021 року стало відомо про те, що "Газпром" купив лише 4% із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень.

Автор: Ганна Бредіхіна