Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.

Запас природний газ в українських підземних сховищах (ПСГ) становлять 17,6 млрд кубометрів, що майже на 30% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це свідчать дані Державної компанії "Укртрансгаз".

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Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.

Запаси газу в сховищах: що необхідно знати

У середині липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 16 мільярдів кубометрів - це гарантує стабільне проходження опалювального періоду.

28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.

Автор: Ігор Орел