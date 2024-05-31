Глава МЗС Австралії Пенні Вонг зазначила, що надсилати кошти замість вугілля дешевше та простіше.

Австралія надасть Україні 20 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України замість вугілля, яке раніше запитував Київ. Ці кошти будуть передані до "Фонду енергетичної підтримки України", яким керують Єврокомісія та Україна.

ABC повідомляє, що з грудня 2023 року Україна подала два окремі запити на вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. Незважаючи на те, що Австралія постачала Україні вугілля на початку повномасштабного вторгнення.

Але тепер уряд надасть додаткову підтримку в розмірі 31 мільйона доларів – 20 мільйонів доларів для енергетичного фонду та 11 мільйонів доларів додаткової гуманітарної підтримки.

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Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг пояснила, що надсилати кошти, а не пряме вугілля, дешевше та простіше.

"Якщо ви доставляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страхування. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні приймати власні рішення про те, куди найкраще застосувати ці кошти", - відмітила міністр.

Гуманітарне фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів піде в основному на Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке зосереджено на таких основних потребах, як їжа, вода та притулок.

Частина фінансування також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.

Допомога Україні від Австралії - останні новини

У жовтні 2023 року Австралія відправила в Україну пакет військової допомоги вартістю 12,8 мільйона доларів. Туди увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами.

27 квітня 2024 року стало відомо, що Україна отримає від Австралії військову техніку. Австралія надасть партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70 і безпілотники. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загальна сума пакету допомоги становитиме 100 мільйонів доларів.

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