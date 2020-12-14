Станом на 13 грудня українські газові сховища були заповнені на 82%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 6 по 13 грудня скоротилися на 2,9% - до 25,2 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані Державної компанії "Укртрансгаз".

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Станом на 13 грудня запаси газу в ПСГ були на 28% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року (19,8 млрд куб.м). При цьому українські газові сховища заповнені на 82%.

Хронологія подій

Україна 11 березня почала сезон закачування природного газу у підземні сховища газу (ПСГ). Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 млрд куб. м.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

До початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила в ПСГ 21,76 млрд кубометрів газу, що є рекордним показником за останні десять років.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 14 по 21 листопада скоротилися на 1,8% - до 27,15 мільярда кубометрів.

З 22 по 28 листопада запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) скоротилися на 1,9% - до 26,63 млрд кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 28 листопада по 6 грудня скоротилися на 2,5% - до 25,95 млрд кубометрів.

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Автор: Ігор Орел