Німецький міністр зазначив, що Берлін зміг замінити припинені російські поставки газу, нафти та вугілля через інші канали.

Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що глава Кремля Володимир Путін програв у своєму газовому шантажі Європи.

На спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре німецький урядовець висловив обережний оптимізм щодо енергозабезпечення своєї держави, пише The Guardian.

Габек зазначив, що Німеччина була надмірно залежна від поставок газу з Росії через газопровід "Північний потік-1", і не створювала інфраструктуру для альтернативних каналів постачання.

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"Проблема Німеччини, чи навіть центральноєвропейська проблема, полягала в тому, що половина наших яєць була в кошику Путіна. І він їх знищив", - сказав Габек.

Утім, зазначає німецький міністр, наразі Берлін зміг замінити припинені російські поставки газу, нафти та вугілля через інші канали, такі як швидко побудовані термінали скрапленого природного газу (СПГ) і збільшення імпорту з Норвегії.

Габек підкреслив, що енергетична ситуація в Німеччині залишається "дуже дуже напруженою і складною". Однак він оптимістично дивиться в найближче майбутнє. "Зараз можу сказати, що сховища в Німеччині заповнені, десь на 90%, ми витримаємо цю зиму, і ціни падають", - зазначив віце-канцлер.

За його словами, оскільки в центральній Європі триває відносно м'яка зима, існує "достатня ймовірність", що газові сховища не будуть повністю спустошені наприкінці холодного сезону.

Німеччина також продовжує дотримуватися свого плану щодо поступової відмови від атомної енергетики. Габек знову відкинув розмови про можливість зміни позиції його держави в цьому питанні.

"Німецький уряд зосередився на збільшенні відновлюваної електроенергії з 46% до 80% до 2030 року. Я порадив би всім зосередитися на одному плані і не руйнувати все знову", - сказав міністр.

Залежність Європи від російського газу

Як повідомляв УНІАН, низка країн Євросоюзу повністю або дуже сильно залежали від постачань російського газу. Після початку повномасштабного вторгнення більшість таких держав почали скорочувати цю залежність. Хоча є й такі, як Угорщина, які воліють продовжувати співпрацю з кривавим російським режимом заради дешевих енергоресурсів.

Значну залежність свого часу мала і Німеччина. Утім, припинення постачань газовпроводом "Північний потік-1" під надуманими причинами змусив її активніше шукати альтернативи. Зокрема, днями Німеччина дала старт імпорту газу з США. Нещодавно танкер Maria Energy вже прибув в новий LNG-термінал в Вільгельмсхафені, який був відкритий 17 грудня 2022 року.

Припинення поставок російського газу призвело до рекордного зростання цін на нього на європейському ринку. Однак, спотова ціна на газ в Європі на торгах 4 січня опустилася до рівня 66 євро за МВт-год (735 доларів за тисячу кубометрів), що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. Ціни на блакитне паливо показують тенденцію до зниження вже третій тиждень поспіль.

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