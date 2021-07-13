За словами президента України, "Північний потік-2" є великою загрозою, яка "вміло ховається під маскою економічного проекту".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запуск газопроводу "Північний потік-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні. Трансляція заходу велася на Facebook-сторінці Офісу президента України.

"Відносини між нашими країнами протягом багатьох років є дружніми, міцними і найголовніше - незмінними. Німеччина є одним з ключових наших партнерів, і незмінною є підтримка з боку пані канцлера і держави Німеччина нашого суверенітету, територіальної цілісності і мирного врегулювання на Донбасі", - заявив він.

Зеленський також відзначив незмінність позиції Німеччини щодо невизнання спроб анексії Росією Криму та підтримки європейських устремлінь України.

Читайте такожМеркель: Україна повинна залишатися країною-транзитером газу"Ми відзначили важливість розвитку стратегічного партнерства, двосторонньої взаємодії, економічного співробітництва між нашими державами", - підкреслив президент.

"Дуже важливе питання, про яке ми будемо детально говорити, - це безпека. Для мене це в цілому пріоритет. Це безпека в Україні, це Донбас, це Крим і "Північний потік-2", - сказав він.

За словами президента, на сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором для РФ.

"Запуск "Північного потоку-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні", - підкреслив він.

Північний потік-2

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати діючий контракт на транзит газу через Україну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров