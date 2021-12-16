Запуск "Північного потоку-2" відкладається мінімум на півроку - Bloomberg

Коли саме буде ухвалено рішення про запуск газопроводу на цей момент не повідомляється.

Німецький регулятор заявив, що рішення щодо російського газопроводу "Північний потік-2" не буде прийнято в першій половині 2022 року. Про це повідомляє Вloomberg. Читайте також"Північний потік-2" можуть запустити без сертифікації - Handelsblatt Німецька мережева агенція повідомляє, що операційна компанія NORD STREAM 2 вимагає перегляду операційної діяльності відповідно до законодавства. Позиція нової коаліції Німеччини: 24 листопада 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партії "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду. В Угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною. Новим канцлером ФРН став Олаф Шольц (СДПН). У Шольца поцікавилися, чи готовий новий уряд призупинити "Північний потік-2" у відповідь на шантаж Росії наступом на Україну. Він відповів, що"безпека в Європі передбачає дотримання принципів". "Північний потік-2": Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро. Автор: Олена Коваленко

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