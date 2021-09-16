Об'єднання постачальників тепла вимагають від влади до 1 жовтня 2021 року виконати ряд вимог.

Міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що виробники тепла не гарантують початок опалювального сезону і стійке його проходження через кризу в галузі та вимагають негайного втручання влади.

Про це йдеться в повідомленні асоціації на сторінці в Facebook за результатами наради за участю Асоціації міст України, профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості та побутових споживачів.

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Учасники наради звернулися до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з вимогою негайно вжити заходів для вирішення найглибшої за 10 років кризи у сфері теплокомуненерго (ТКЕ).

"В іншому випадку підприємства ТКЕ не зможуть забезпечити стабільне проходження опалювального сезону і будуть ініціювати всеукраїнську акцію протесту", - йдеться в заяві.

Міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго", Асоціація міст України та профспілка працівників ЖКГ України вимагають до 1 жовтня 2021 року забезпечити оперативну та злагоджену взаємодію державних органів у розробці та прийнятті підзаконних актів щодо відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги теплопостачання у 2021 році.

Крім того, вимагають зняти арешти з поточних рахунків теплопостачальних підприємств і заборонити їх накладення до встановлення паритетної відповідності штрафних та інших фінансових санкцій, які можуть застосовуватися постачальниками природного газу.

Також, в асоціації просять дати доручення операторам газорозподільних мереж до початку опалювального сезону розпломбувати вузли обліку природного газу на джерелах теплопостачання та надати доручення НКРЕКП терміново внести зміни до Методики визначення плати за розподіл природного газу.

Зазначається, що підписанти заяви також вимагають від Кабінету міністрів зобов'язати ДК "Нафтогаз Трейдинг" виключити з договору на постачання природного газу теплопостачальним підприємствам дискримінаційні норми, пов'язані з монопольним становищем.

Підвищення тарифів:

Наприкінці серпня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила, що через низьку активність виробників тепла щодо укладення трирічних угод на закупівлю природного газу, своєчасний старт опалювального сезону в Україні знаходиться під загрозою.

Міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що катастрофічне зростання ціни на газ для тепловиків неминуче призведе до підвищення тарифів на тепло для населення.

13 вересня ціна на газ в Україні перевищила 23 тис.грн за тисячу кубометрів. Своєю чергою ціни на газ на європейських хабах наблизилися до рекордних 730 дол. за тисячу кубометрів, а 15 вересня - 960 дол. за тисячу кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна