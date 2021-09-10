Уряд постійно спілкується на цю тему з органами місцевого самоврядування, які встановлюватимуть тарифи.

Кабінет міністрів не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у залі парламенту заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватись по відношенню до минулого опалювального сезону. Тобто ми не плануємо підвищення тарифів", - сказав він.

За словами прем'єра, у тарифах підприємств теплокомуненерго вартість газу для виробництва тепла складає 7,42 грн за кубометр без ПДВ. Також він повідомив, що уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які будуть встановлювати тарифи на тепло та гарячу воду, щоб вони залишились на рівні минулого року.

"Стосовно ціни на опалення і гарячу воду, ми не бачимо підстав у місцевого самоврядування піднімати дані тарифи. Уряд готовий підставити плече, ведемо надзвичайно тісні перемовини з усіма міськими головами", - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів цього тижня затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло та гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

"Різниця між ринковими тарифами на тепло та гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що надасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - прокоментував це рішення голова уряду.

Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду, а також навести лад з комунальними підприємствами.

Ціна жовтневого ф'ючерсу

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. про.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Автор: Дмитро Шварц