До 30 вересня 2021 року уряд має розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

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Згідно з указом, серед іншого, уряду доручається провести аналіз структури власності всіх операторів систем розподілу електроенергії та постачальників універсальних послуг та встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких суб'єктів господарювання.

Крім того, до 30 вересня 2021 року уряд має розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів, а також забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму покладання спеціальних обов'язків учасників ринку із забезпеченням доступності електроенергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року.

Також Кабміну доручається розробити низку законопроектів: про заміну "зеленого" тарифу; про корпоратизацію "Енергоатому"; про передачу боргів облгазів.

Тарифи для населення 2021:

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

Також Зеленський додав, що РНБО на найближчому засіданні розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.

31 липня 2021 року Зеленський дав доручення секретарю РНБО в жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення.

11 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць. Цей тариф діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 Квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Автор: Ігор Орел