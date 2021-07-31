Глава держави "поставив завдання – у жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, яке доручення президент Володимир Зеленський дав йому щодо тарифів для населення.

Про це повідомляє прес-служба РНБО, посилаючись на заяву Данілова за результатами виїзного засідання під головуванням президента, яке відбулося у місті Краматорськ.

Він наголосив, що глава держави "поставив завдання – у жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення".

"У жодному разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - цитує прес-служба Данілова.

Секретар РНБО України заявив, що Рада нацбезпеки розглядає можливість запровадження тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичної сфери у разі виникнення загроз національній безпеці.

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28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

Також Зеленський додав, що РНБО на найближчому засіданні розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.

29 червня Кабмін вчергове продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення та низки інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.

Автор: Ганна Бредіхіна