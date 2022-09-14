Президент зазначив, що потрібен план забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетичної безпеки Харківщини і зауважив, що необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Як йдеться у повідомленні на сайті глави держави, нарада відбулася в рамках робочої поїздки президента до Харківської області.

Зазначається, що голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував Зеленського, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.

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За словами Синєгубова, в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв'язок та роботу медичних установ.

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на це, Зеленський закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій задля пришвидшення процесу відновлення.

Під час наради також було зосереджено увагу на питанні функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Глава держави зазначив, що сьогодні, в умовах війни, необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Крім того, він ознайомився з перебігом відновлення житлового будинку у Харкові, який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Там триває ремонт покрівлі, перекриттів і балконів, встановлюють вікна.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях України пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

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