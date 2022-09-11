За його словами, Харківська область загалом технічно підготовлена до зими, але на деокупованих територіях ситуація набагато гірша.

Влада Харківщини працює над оперативними рішеннями, щоб підготуватися до опалювального сезону на деокупованих територіях регіону.

Про це в інтерв'ю "Думки" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами підготовка до опалювального сезону на територіях, що контролювалися Україною, наразі іде за планом. Теплове господарство регіону технічно готове на 73,3%. Але на щойно деокупованих територіях Харківської області ситуація з підготовкою до майбутньої зими набагато складніша.

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Він наголосив, що першочергове завдання - відновити постачання на ці території газу та електроенергії.

"Ми оцінювали стан пошкодження електромереж, газогонів, магістральних газогонів на деокупованих територіях. Одразу необхідно на цих територіях завести комунікації та відновити критичну інфраструктуру, щоб у людей була електромережа, щоб у людей був газ в оселях, тому що 90% опалюються газом, навіть приватні домоволодіння. Альтернативного джерела опалення у людей немає, часу поставити його у людей немає, коштів – обмежена кількість", - зазначив Синєгубов.

Він навів приклад: якщо говорити про місто Ізюм, то там вкрай важка і критична ситуація.

"Це буде новий виклик для нас", - додав Синєгубов.

Також, за словами голови Харківської ОВА, область готується до того, що через російські обстріли ситуація може змінитися в будь-яку хвилину і не лише на деокупованих територіях.

"Напередодні знову була обстріляна цивільна інфраструктура міста Харкова, завтра це може бути знову критична інфраструктура. Ворог вже не один раз бив саме ракетами по критичній інфраструктурі. Тому спрогнозувати, як буде надалі, ми не можемо. Зараз ми робимо все можливе, щоб тепло в оселях було", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару окупантів по інфраструктурному об'єкту в багатьох районах міста зникли електро- і водопостачання.

Зазначимо, загалом станом на день 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

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