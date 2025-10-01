Монети номіналом 10 копійок і далі виконуватимуть функцію засобу платежу.

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.

Як повідомив регулятор, ці розмінні монети залишаються платіжним засобом, і торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Таким чином, з 1 жовтня банки України не видаватимуть із кас такі монети, а Нацбанк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків.

Відео дня

За даними НБУ, наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет, з яких 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок та 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

"Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - ідеться у повідомленні.

Монети номіналом 10 копійок в Україні і далі виконуватимуть функцію засобу платежу в торговельній мережі та сфері послуг. Так, у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе і надалі ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати ними покупцеві решту.

"Водночас, якщо з 1 жовтня під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок)", - повідомили у Нацбанку.

Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься (як це відбувалося і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що діяли в Україні з 2018 року).

Які монети в Україні не ходять

З 1 жовтня 2019 року почали вилучати з обігу монети дрібних номіналів - 1, 2 та 5 копійок.

У вересні 2025 року в Нацбанку попереджали про поступове вилучення з обігу монети номіналом 10 копійок. При цьому громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Вас також можуть зацікавити новини: