Громадян просять не турбуватися, адже монетами можна буде платити і далі.

Національний банк України вирішив вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Процес стартує з 1 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що після вказаної дати самі монети залишаться законним платіжним засобом, і ними можна буде вільно розплачуватися і далі без жодних обмежень.

"Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати", – наголосили в НБУ.

Продавці у магазинах також зможуть за необхідності видавати клієнтам решту монетами цього номіналу.

Однак з жовтня банки вже не видаватимуть назад у готівковий обіг ці монети, а Національний банк не карбуватиме їх.

Крім того, підприємцям рекомендується заокруглювати суми в чеках таким чином, щоб при готівкових розрахунках уникнути потреби у монетах номіналом 10 копійок. При безготівкових розрахунках такі заокруглення не потрібні.

Необхідність виведення монети з обігу регулятор пояснює зниженням її значення у готівкових операціях.

"Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", – кажуть в Нацбанку.

