В Києві жорсткий дефіцит комунальників: в якому районі найбліьше не вистачає рук

Зазначається, що комунальним службам не вистачає сотні робтіників.

Комунальні служби Києва зіштовхнулися з величезним дефіцитом кадрів, що не дає їм повноцінно функціонувати. В столиці немає району, який був би укомплектований працівниками комунальної сфери повністю.

Видання hromadske з посиланням на Київську міську державну адміністрацію пише, що найбільше нестача робочих рук фіксується в Дніпровському районі, де зараз шукають 597 працівників. Найбільше не вистачає робітників з прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями - 428 вакансій, слюсарів-сантехніків - 35 та слюсарів-електриків - 24.

Крім того, шукають озеленювачів, електриків, сантехніків, будівельників та водіїв, а для розчищенням снігу потрібно ще 50 працівників.

В Оболонському районі відкриті 403 вакансії, а саме невистачає:

21 слюсаря-сантехніка;

18 електромонтерів;

17 електрогазозварників;

237 робітників з прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

10 трактористів;

13 покрівельників.

Для озелененням шукають 72 працівників, а для розчищенням снігу потрібно ще 45 працівників.

В Голосіївському районі шукають 391 працівника.

Найбільший дефіцит кадрів:

серед робітників, які мають дбати про житлові будинки й прибудинкові території, - 253 людини;

слюсарів-сантехніків - 25 працівників.

В Печерському районі відкрито 356 вакансій, а найбільше не вистачає:

слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників - 49 людей;

робітників із прибирання й утримання будинків із прилеглими територіями - 219 працівників.

Для розчищення снігу та обробки доріжок потрібно 223 людини.

В Подільському районі загалом відкрито 435 вакансій. Найбільш неукомплектовані підрозділи двірників, які серед іншого й розчищають сніг - потрібно 258 людей.

Крім того, дефіцит робітників торкнувся:

слюсарів-сантехніків – 22 вакансії;

електромонтерів – 15;

електрогазозварників – 10.

В Святошинському районі не вистачає 479 людей. Найбільше бракує двірників, електрогазозварників, слюсар-сантехніків, покрівельників та електромонтерів. При цьому для розчищення прилеглої території будинків потрібно ще щонайменше 240 робітників.

В Дарницькому районі не вистачає 464 працівників, а саме:

337 робітників з комплексного прибирання;

29 слюсарів-сантехніків;

вісім електромонтерів.

В Деснянському районі комунальне підприємство відкрило 414 вакансій, зокрема шукають 34 слюсарів-сантехніків та 15 електромонтерів, а також у пошуках робітників, які дбатимуть про будинки й прилеглі території.

В Шевченківському районі на підприємстві відкрито 56 вакансій, з яких:

35 вакансій електромеханіків із ліфтів;

сім вакансій електромонтерів;

14 вакансій слюсарів-сантехніків.

Для утриманням зелених насаджень бракує ще 68 робітників. Найбільший дефіцит кадрів серед озеленювачів, водіїв, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.

В Солом’янському районі шукають ще 471 працівника, а саме:

слюсар-сантехнік – 35 вакансій,

електромонтер – 24 ваканції,

покрівельник – 6 вакансій,

двірник – 302 вакансії.

Для розчищення снігу потрібно ще 302 працівника.

В Святошинському районі шукають ще 479 людей. Найбільше бракує двірників, електрогазозварників, слюсарів-сантехніків, покрівельників та електромонтерів. А для розчищення прилеглої території будинків потрібно ще щонайменше 240 робітників.

Крім того, в "Київавтодорі" повідомили, що також страждають від дефіциту робітників. На підприємстві наразі відкрито 907 вакансій.

Дефіцит кадрів в Україні - останні новини

Український бізнес переживає гострий дефіцит кадрів на ринку праці, через який компанії дедалі більше інвестують в утримання працівників і конкурентні зарплати.

Раніше голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник зазначив, що сумарно державі бракує 8,6-8,7 мільйона працівників, тому роботодавці дедалі активніше запрошують іноземців.

