В Києві жорсткий дефіцит комунальників: в якому районі найбліьше не вистачає рук

Комунальні служби Києва зіштовхнулися з величезним дефіцитом кадрів, що не дає їм повноцінно функціонувати. В столиці немає району, який був би укомплектований працівниками комунальної сфери повністю.
Видання hromadske з посиланням на Київську міську державну адміністрацію пише, що найбільше нестача робочих рук фіксується в Дніпровському районі, де зараз шукають 597 працівників. Найбільше не вистачає робітників з прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями - 428 вакансій, слюсарів-сантехніків - 35 та слюсарів-електриків - 24.
Крім того, шукають озеленювачів, електриків, сантехніків, будівельників та водіїв, а для розчищенням снігу потрібно ще 50 працівників.
В Оболонському районі відкриті 403 вакансії, а саме невистачає:
- 21 слюсаря-сантехніка;
- 18 електромонтерів;
- 17 електрогазозварників;
- 237 робітників з прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;
- 10 трактористів;
- 13 покрівельників.
Для озелененням шукають 72 працівників, а для розчищенням снігу потрібно ще 45 працівників.
В Голосіївському районі шукають 391 працівника.
Найбільший дефіцит кадрів:
- серед робітників, які мають дбати про житлові будинки й прибудинкові території, - 253 людини;
- слюсарів-сантехніків - 25 працівників.
В Печерському районі відкрито 356 вакансій, а найбільше не вистачає:
- слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників - 49 людей;
- робітників із прибирання й утримання будинків із прилеглими територіями - 219 працівників.
Для розчищення снігу та обробки доріжок потрібно 223 людини.
В Подільському районі загалом відкрито 435 вакансій. Найбільш неукомплектовані підрозділи двірників, які серед іншого й розчищають сніг - потрібно 258 людей.
Крім того, дефіцит робітників торкнувся:
- слюсарів-сантехніків – 22 вакансії;
- електромонтерів – 15;
- електрогазозварників – 10.
В Святошинському районі не вистачає 479 людей. Найбільше бракує двірників, електрогазозварників, слюсар-сантехніків, покрівельників та електромонтерів. При цьому для розчищення прилеглої території будинків потрібно ще щонайменше 240 робітників.
В Дарницькому районі не вистачає 464 працівників, а саме:
- 337 робітників з комплексного прибирання;
- 29 слюсарів-сантехніків;
- вісім електромонтерів.
В Деснянському районі комунальне підприємство відкрило 414 вакансій, зокрема шукають 34 слюсарів-сантехніків та 15 електромонтерів, а також у пошуках робітників, які дбатимуть про будинки й прилеглі території.
В Шевченківському районі на підприємстві відкрито 56 вакансій, з яких:
- 35 вакансій електромеханіків із ліфтів;
- сім вакансій електромонтерів;
- 14 вакансій слюсарів-сантехніків.
Для утриманням зелених насаджень бракує ще 68 робітників. Найбільший дефіцит кадрів серед озеленювачів, водіїв, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.
В Солом’янському районі шукають ще 471 працівника, а саме:
- слюсар-сантехнік – 35 вакансій,
- електромонтер – 24 ваканції,
- покрівельник – 6 вакансій,
- двірник – 302 вакансії.
Для розчищення снігу потрібно ще 302 працівника.
Крім того, в "Київавтодорі" повідомили, що також страждають від дефіциту робітників. На підприємстві наразі відкрито 907 вакансій.
Дефіцит кадрів в Україні - останні новини
Український бізнес переживає гострий дефіцит кадрів на ринку праці, через який компанії дедалі більше інвестують в утримання працівників і конкурентні зарплати.
Раніше голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник зазначив, що сумарно державі бракує 8,6-8,7 мільйона працівників, тому роботодавці дедалі активніше запрошують іноземців.