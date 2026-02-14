Україна масштабує свою відповідь на російські мотоштурми, - Forbes

Оскільки росіяни ходять в штурм не на БМП, а на мотоциклах або просто пішки, потужні протитанкові міни стали марними.

Україна працює над впровадженням власного зразка наземної міни, адаптованого до специфіки поточної війни з Росією. Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що наземні міни відігравали важливу роль у радянській військовій доктрині, тож у війну 2022 року Росія та Україна увійшли з великими запасами ще радянських мін. І в подальших операціях обидві сторони широко їх використовували для оборони.

Однак за чотири роки війни бойова тактика змінилася. Так, Росія практично відмовилася від масованих бронетанкових штурмів і перейшла до тактики інфільтрації малих піхотних груп. Хоча існують різні оцінки того, наскільки нова російська тактика є виправданою у контексті ціни здобутого кілометра, вона точно є більш стійкою до українських мін. Принаймні тих, що використовувалися досі.

Відео дня

Як зазначає Forbes, досі Україна в основному покладалася на потужні протитанкові міни типу ТМ-62, призначені для знищення бронетехніки. Однак легкі транспортні засоби і тим паче піхота зазвичай не створюють достатнього тиску на ґрунт, щоб гарантовано активувати ці міни. І навіть якщо використати більш чутливий спусковий механізм, ці міни все одно є надмірно потужними, а отже і досить дорогими, для знищення піхоти. Нарешті, встановлювати ці міни – процес тривалий і трудомісткий.

Саме тому Україна впроваджує нову, меншу протитранспортну міну, оптимізовану для знищення легкого неброньованого транспорту, який росіяни активно використовують у штурмах. За даними Forbes, нова міна містить приблизно 150 грамів вибухівки (замість 7,5 кг у ТМ-62) та начинена сформованими вражаючими елементами (яких немає в ТМ-62).

За задумом, міна не буде здатна повністю знищити транспорт, але здатна вивести його з ладу, пошкодивши ключові компоненти, а також випускатиме смертельну хмару уламків. Очікується, що нова міна буде сумісна з електронними магнітними детонаторами, датчиками руху та радіокерованими детонаторами.

Нова міна також, судячи з усього, пристосована для скидання з дронів. Хоча Сили оборони і так регулярно використовують дрони для дистанційного мінування шляхів у тилу росіян, менший розмір нової міни дасть змогу транспортувати її навіть легким FPV-дронам. Натомість великі дрони-бомбери та наземні роботизовані комплекси зможуть брати на борт значну кількість мін.

"Ці нові міни добре підходять для посилення існуючої української кілл-зони, що простягається перед їхніми оборонними лініями. Ключовою перевагою цих нових мін є їх швидке розгортання, що вносить додаткову невизначеність у планування російських наступів. Окрім зриву штурму, ці міни створюють психологічний тиск на російських солдатів. Цей ефект змушує російські штурмові підрозділи знижувати темп через побоювання щодо нещодавно розгорнутих мін. В результаті зниження швидкості збільшується ймовірність виявлення українськими безпілотниками", – пише Forbes.

Автор публікації вважає, що у росіян насправді немає реальних способів протидіяти новим українським мінам. Наприклад, повернення до використання бронетехніки – не варіант, оскільки загроза дронів нікуди не поділася.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що війну в Україні завершить не мирна угода, а крах однієї зі сторін. Тобто умови миру визначить те, хто першим "зламається" у протистоянні.

За його словами, українські захисники ефективно стримують російські просування, а удари по українській інфраструктурі не забезпечать Росії перемоги, оскільки терор цивільного населення в минулих війнах не призводив до краху супротивника. Він також зазначив, що тріщини в російській економіці вже проявляються, що може вплинути на хід конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: