У які частини направляють бійців після СЗЧ: роз'яснення Генштабу ЗСУ

Насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу, зазначили у відомстві.

Батальйони резерву, куди прибувають військові із СЗЧ (самовільне залишення частини) під час переведення, не враховують рекомендаційних листів від військових частин забезпечення й направляють таких військових до підрозділів пріоритетного комплектування. Тим часом рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, беруться до уваги. Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит hromadske.

"Загальна система комплектування ЗС України побудована так, що насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу", - зазначили у відомстві, однак не пояснили, які саме підрозділи належать до цього переліку, пише видання.

Як зазналило hromadske, раніше військові повідомляли, що зіткнулися із проблемами, коли намагалися перевестися через СЗЧ. У грудні 2025 року батальйони резерву інформували бригади Сухопутних військ, що не враховуватимуть виписаних ними рекомендаційних листів і бійців після СЗЧ перенаправлятимуть у штурмові підрозділи.

Також у Генштабі запевнили, що військові, які хочуть повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо добровільно звернуться із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї чи іншої військової частини.

У разі, якщо суд закриє кримінальне провадження, він своєю ухвалою зобов'язує невідкладно поновити такого бійця на військовій службі та зобов'язує його чи її не пізніше як протягом 72 годин прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження військової служби.

Проблема СЗЧ в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, військовослужбовець рекрутингового центру 3 армійського корпусу з позивним "Тренер" пояснив, чому не можна затягувати з поверненням із СЗЧ. За його словами, за самовільне залишення частини і відмову поновитися на службі обов’язково настає відповідальність у вигляді засудження, а в колонії за ґратами люди все переосмислюють і просяться повернутися назад до війська. Тому, поки людину не засуджено, вона має можливість обрати самостійно посаду, на якій буде максимально ефективною на службі.

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський на початку лютого розповідав, що зараз напрацьовуються рішення проблем з ТЦК, СЗЧ і мобілізацією в цілому. "Цим питанням займається міністр оборони", - підкреслив нардеп.

Міністр оборони України Михайло Федоров у Верховній Раді України 14 січня під час обрання на посаду сказав, скільки в Україні військових в СЗЧ і осіб в розшуку. За його даними, в Україні 200 тисяч військових самовільно покинули військові частини, а також два мільйони числяться в розшуку у зв’язку з мобілізацією.

