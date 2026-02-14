За рік Росія втратила половину зенітних комплексів 'Панцир-С1', - СБУ

Повідомляється, що цей результат є досягненням спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Протягом 2025 року спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України далекобійними ударами знищили половину наявних у ворога зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зауважили, що "Панцирі" показали себе найбільш ефективним засобом протидії українським далекобійним дронам. Це одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони, якою володіє агресор.

"Саме тому системне знищення "Панцирів" має стратегічну мету – прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у його глибокому тилу. Це дає змогу Силам оборони України ефективно працювати по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах окупантів", - йдеться в повідомленні.

У СБУ також зазначили, що сукупна вартість усіх російських систем ППО, які бійцям "Альфи" вдалося знищити у 2025 році, складає близько 4 мільярдів доларів.

Що треба знати про ЗРГК "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" – це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, призначений для протиповітряної оборони військових і стаціонарних об’єктів від літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників та високоточної зброї на малих і надмалих висотах.

Розробка "Панциря-С1" почалася в 1990-х роках у тульському КБ приладобудування як заміна застарілих радянських систем типу "Тунгуска" та як засіб прикриття дальнобійних ЗРК, зокрема С-300 і С-400. Перші дослідні зразки були продемонстровані наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років, а серійне виробництво розгорнули у другій половині 2000-х. На озброєння Збройних сил Росії комплекс офіційно прийняли на початку 2010-х років, після доопрацювань, пов’язаних із радіолокаційною частиною та надійністю ракет.

Особливістю "Панциря-С1" є комбіноване озброєння: він оснащений зенітними керованими ракетами малої дальності та двома швидкострільними 30-мм гарматами. Комплекс має власні радіолокаційні та оптико-електронні засоби виявлення і супроводу цілей, що дає змогу працювати як у повністю автоматичному режимі, так і з участю оператора, а також діяти в умовах радіоелектронної протидії.

Точна кількість виготовлених комплексів "Панцирь-С1" не розкривається офіційно. За оцінками, для армії Росії та на експорт було вироблено кілька сотень одиниць різних модифікацій. Комплекс постачався до низки країн Близького Сходу, Північної Африки та інших регіонів.

За доступними даними з відкритих джерел, на початок повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала орієнтовно 100–150 систем. Раніше голова СБУ Василь Малюк повідомляв, що Росія виробляє близько 30 систем "Панцир" на рік.

