Коли не буде світла в неділю: графіки відключень електроенергії 15 лютого

Причина введення обмежень – наслідки російських ударів.

У більшості регіонів України в неділю, 15 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. При цьому для промислових споживачів буде діяти обмеження потужності.

В "Укренерго" повідомили, що причина введення обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - ідеться в повідомленні.

Графіки відключень світла для Києва

У столиці продовжують діяти індивідуальні графіки відключень світла для кожного будинку. Погодинні графіки поки що застосувати неможливо через складну ситуацію в енергетиці.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

13 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України, частково залишивши без світла шість областей. В "Укренерго" повідомили, що були знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

У свою чергу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що Україна в разі припинення обстрілів зможе остаточно відмовитися від графіків відключення електроенергії за 3-5 років.

