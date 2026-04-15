В Україні збували підроблені купюри по 100 доларів у великих обсягах

Двоє іноземців організували канал постачання на територію України підроблених грошей номіналом по 100 доларів в особливо великих розмірах.

Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, детективи БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування відносно двох іноземців.

Встановлено, що група осіб, серед яких громадяни Туркменістану та Азербайджану, організувала на території Одеської області канал збуту фальшивих американських 100-доларових банкнот. Підроблену іноземну валюту постачали з Туреччини.

Детективи викрили ділків під час збуту фальшивих грошей на суму понад 10 тисяч доларів. Експертне дослідження показало, що купюри підроблені: вони не відповідають справжнім грошовим знакам країни-виробника за способом друку та захисними елементами. Водночас за зовнішнім виглядом ці банкноти виглядали як справжні. Під час звичайного візуального огляду та перевірки детектором їх неможливо було відрізнити від оригіналів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 199 "Виготовлення та збут підроблених грошей і цінних паперів" Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У 2025 році Національний банк повідомляв, що за підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот. Тоді як у 2021 році цей показник був вищим і становив близько 7,1 підроблених банкнот.

Аналогічний показник у країнах Європейського Союзу у 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 підроблених банкнот євро (у 2021 році – майже вдвічі вищий за український, 12 підроблених банкнот євро).

У Чернігівській та Сумській областях росіяни за допомогою безпілотників скидають листівки у вигляді гривневих купюр із QR-кодами, що ведуть на ворожі ресурси.

Вас також можуть зацікавити новини: