Фіктивні пункти обміну валют використовували ліцензії інших суб’єктів господарювання.

У Києві викрито протиправну діяльність групи осіб, які продавали фальшиві долари США через обмінні пункти.

Про це повідомила столична прокуратура. За даними слідства, зловмисники облаштували на території столиці фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання.

Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів. В межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна.

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Під час обшуків встановлено ще один обмінний пункт, у якому зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В приміщенні вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн грн.

На даний час встановлюються усі особи, які причетні до здійснення незаконної діяльності.

Фальшивомонетники в Україні

У серпні правоохоронці нейтралізували угруповання фальшивомонетників, які збиралися продати у Києві півмільйона підроблених доларів США. Організатор – житель Ужгорода, який залучив до "бізнесу" двох спільників – жителів Києва та Львова. Під час обшуків вилучено понад $70 тис., з них $50 тис. – фальшиві.

А в листопаді стало відомо, що 43-річний житель міста Арциз Одеської області самостійно виготовляв банкноти національної валюти України номіналом 500 грн, які збував за 150 грн за купюру.

Згідно з повідомленням Одеської обласної прокуратури, за допомогою комп’ютера він робив скрін купюри, роздруковував її та склеював. За допомогою лаку "умілець" відтворював захисні елементи, які зовні відповідають банкноті Національного банку України, що надавало купюрам справжнього вигляду.

Фальшивомонетника затримали під час збуту підроблених 23 500 грн. Всього задокументовано факт збуту ділком підроблених 75 000 грн.

"Художнику" повідомили про підозру за фактом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України (ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу).

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