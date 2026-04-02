Росіяни скидають з дронів на Сумщині та Чернігівщині фальшиві гривні: чим вони небезпечні

Сканування коду на фальшивках може призвести до зламу телефона і отримання ворогом доступу до персональних даних.

У Чернігівській та Сумській областях росіяни за допомогою безпілотників скидають листівки у вигляді гривневих купюр із QR-кодами, що ведуть на ворожі ресурси. Про такі випадки на Сумщині заявили в. о. міського голови Сум Артем Кобзар та начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Зафіксовано випадки розповсюдження ворогом сфальсифікованих купюр за допомогою БпЛА. На них можуть міститися провокаційні написи та QR-коди, що ведуть на ворожі інформаційні ресурси", - зазначив Кобзар.

Він закликав у разі виявлення таких предметів не піднімати їх та негайно повідомляти поліцію або ДСНС.

Григоров розповів, що скинуті гроші виявили у двох районах області.

"Виявлені предмети вилучені для експертизи. Росіяни системно використовують безпілотники не лише для атак, а й для скидання підозрілих предметів. Цього разу це спроба провокації", - додав очільник ОВА.

На Чернігівщині про такі випадки повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко. Він розповів, що купюри виявили у Сновську, що неподалік кордону з РФ. Там також на купюрах зображений QR-код з посиланням на канал, де росіяни пропонують "новини та справжні гроші".

"Це – не гроші. Це небезпека! Прохання до всіх: не чіпати такі "подарунки" і не сканувати. Будьте обережними з підозрілими предметами", - наголосив Мірошниченко.

Зафіксували фальшиві купюри і в Новгород-Сіверському, повідомив начальник МВА Олександр Селіверстов.

"Сьогодні зранку у місті зафіксовано скидання з БпЛА небезпечних "листівок", стилізованих під грошові купюри. У чому небезпека? На папірцях розміщено QR-коди. Сканування такого коду – це прямий шлях до зламу вашого телефона або отримання ворогом доступу до ваших персональних даних", - попередив він.

Селіверстов порадив не чіпати ці фальшиві купюри та не сканувати коди.

Випадки скидання мін із "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, у січні в різних куточках України фіксувалися випадки скидання "Шахедами" мін ПТМ-3. Вони мають магнітний детонатор.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що це розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліції буде їхати до "Шахеда" і підірветься. Також "Флеш" розповів, що міна має магнітний детонатор та квадратну форму.

