У ДФС уже анонсували підготовку до передачі всіх матеріалів кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки України.

Наприкінці січня Верховна Рада України схвалила законопроект про Бюро економічної безпеки. Новостворений орган займатиметься кримінальними порушеннями у сфері економіки. Водночас, податкова міліція в Україні буде ліквідована.

У ДФС уже анонсували підготовку до передачі всіх матеріалів кримінальних проваджень які, відповідно до нового закону, будуть підслідні Бюро економічної безпеки України.

«Я переконаний, що ми консолідуємо всі зусилля та підготуємо згадувані матеріали та напрацювання на найвищому професійному рівні. Адже ДФС України має не лише позитивний досвід боротьби з економічною злочинністю та значні здобутки в цій сфері, а і концептуальне бачення нових моделей та алгоритмів роботи, які, на мій погляд, було б варто запровадити і в роботі Бюро”, - зазначив з цього приводу голова ДФС Вадим Мельник.

В очікуванні цієї масштабної реформи, журналісти проаналізували офіційні повідомлення податківців та сформували перелік найгучніший економічних розслідувань фіскальної служби за 2020-21 рік.

Влітку минулого року ДФС скерувала до Офісу генерального прокурора матеріали кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податку на прибуток на загальну суму 285,3 млн гривень. Йшлося про неправомірне відображення у податковому та бухгалтерському обліках доходів і витрат підприємств, що торгували природним газом. Завдані у цій справі збитки ДФС вдалося повернути до бюджету у повному обсязі.

На ухиленні від сплати податків у сумі понад 75 млн. грн. у грудні 2020 р. правоохоронці викрили менеджмент одній з мереж піцерій. Остання надавала послуги мобільного харчування під відомим міжнародним брендом на території України протягом тривалого часу, у тому числі, і через інтернет-магазини. Розслідування цієї історії триває.

В січні 2021 р. у Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів у промислових масштабах. Співробітники ДФС спільно прикордонниками викрили виробництво сумішей для кальянів.

Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася в подальшому для збуту через мобільні додатки та торгівельні кіоски на території м. Запоріжжя. Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції. Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить близько 15 млн гривень.

Податковою міліцією Дніпропетровщини в січні 2021 р. накладено арешт на сонячну електростанцію вартістю 310 млн. грн. Службові особи підприємства шляхом безпідставного завищення валових витрат при використанні сонячної електростанції, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Збитки державі, з урахуванням штрафних санкцій, становлять біля 32 млн. грн. Щоб не допустити втрат бюджету та забезпечити відшкодування завданих державі збитків, ухвалою суду накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

В лютому 2021 р. співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність двох центрів мінімізації платежів до бюджету, які надавали послуги підприємствам з переведення безготівкових коштів у готівку. Зловмисники забезпечували документальне прикриття безтоварних операцій та незаконно формували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Винагорода за конвертацію складала 3-10 % від суми. За період з 2017-20 рр. через фіктивні фірми, яких було більше 20-ти, прогнали 510 млн. грн.

Було проведено близько 40 обшуків, вилучені фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію фірм з ознаками транзитності та фіктивності, майже 300 печаток та штампів компаній, державних установ та нерезидентів. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, Державну фіскальну службу України очолив новий голова - Вадим Мельник. Наразі відомство під його керівництвом переживає повне кадрове перезавантаження.

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Автор: УНІАН