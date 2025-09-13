Костенко наголосив, що окупанти перейшли на удари по інституціях, щоб залякати західних політиків.

Росіяни мають плани вдарити по будівлі Верховної Ради, і це лише питання часу, впевнений народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Про це він сказав на каналі Говорить великий Львів.

На його думку, вбивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія, російський удар по приміщенню Кабміну і наліт дронів на Польшу - це "ланки одного ланцюга, які чітко направлені на демократичні інституції, на політиків Європи".

"Вони вже б'ють не просто по цивільному населенню, по інфракструктурі, до чого всі звикли. Вони перейшли вже на інституції. Це не для України, це конкретно сигнали політикам, які і так слабкі в Європі, щоб вони не приймали рішень, мовляв, "ми можемо бити, ми не боїмося". І поки що це досить ефективно в них виходить, адже ніяких серйозних рішень не приймають", - пояснив Костенко.

Відео дня

За його словами, подібні удари росіян будуть і далі, але їм треба для них вибрати вдалий період.

"Ми ж будемо і мобілізацію продовжувати, і воєнний стан. Я думаю, що буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити... Я впевнений що у них це є у планах, і це питання часу, коли вони це зроблять", - зазначив нардеп.

Тому, каже він, усі повинні бути до цього готові, зокрема Верховна Рада має передбачити "запасні варіанти", де можна проводити засідання.

"У нас є Верховна Рада - законодавчий орган, у якому 400 депутатів, 200 з яких - мажоритарники. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, їх не стане, списочники підтягнуться, але як такого органа законодавчого уже не буде. Якщо 226 навіть набереться, там не буде якось коаліції, - все, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ні якісь закони прийняти, ні мобілізацію оголосити. Країна стане недієздатною, президент для них (росіян, - ред.) нелегітимний", - припустив Костенко.

Удар РФ по Кабміну: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 7 вересня росіяни завдали удару по будівлі Кабміну. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення. На щастя, ніхто не постраждав, пожежу загасили.

Видання The Telegraph писало, що атака по будинку уряду свідчить про небажання російського диктатора Володимира Путіна завершувати війну, а натомість демонструє його готовність до подальшої ескалації. За словами колишнього британського військового аташе у Москві та Києві Джона Формана, російські війська часто підіймаються та спускаються "ескалаційними сходами", і це є свого роду елементом стратегії стримування, щоб зменшити українські удари у відповідь і послабити рішучість Заходу, а також продемонструвати військову перевагу Москви.

Тим часом, на думку авіаексперта Валерія Романенка, окупанти по Кабміну влучили випадково, мовляв, ракета, швидше за все, "просто відхилилася". "Вони цілилися по "Арсеналу", влучили по Кабміну. А якби вони стріляли прямо по Кабміну, вона б влучила в центр… Будівля велика, вони б старалися поцілити в середину будівлі. Поцілили, якщо обличчям стояти, в правий край. І вдарили по даху", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: