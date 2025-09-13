Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнав, що невірно оцінив наміри Володимира Путіна щодо війни в Україні. Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.
"Незважаючи на свої обіцянки припинити війну в Україні, Трамп останнім часом сумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру", – пише видання, посилаючись на джерело, "яке має безпосередні знання".
Попри це, президент США продовжує ухилятися від запровадження нових санкцій проти Росії. Сьогодні він озвучив нові умови, за яких зробить це: Європа має не лише припинити купівлю російської нафти, але й фактично розпочати повномасштабну торговельну війну з Китаєм. Лише після виконання цих умов він обіцяє запровадити нові санкції проти РФ.
Ще місяць тому умови для запровадження санкцій, які виставляв Трамп, були більш реалістичними: якщо Путін найближчим часом не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить важливих кроків до миру.
Ці умови склалися, але Трамп так і не запровадив санкцій, зазначає Axios. Натомість тепер адміністрація Трампа намагається перекласти на Європу всю відповідальність за подальшу долю санкцій проти РФ.
Політика Трампа: останні новини
Як писав УНІАН, Європа занепокоєна кволою реакцією Трампа на російську провокацію з дронами у Польщі. Він вкотре намагався зняти відповідальність з Кремля, називаючи інцидент випадковістю, що ставить під сумнів готовність США виконувати свої зобов’язання в межах НАТО.
При цьому Трамп постійно робить суперечливі заяви щодо Путіна. Так, під час інтерв’ю напередодні журналісти ледь не силою витягли з президента США зізнання, що його терпіння щодо Путіна "вичерпується". Але майже одразу Трамп звинуватив Зеленського, що той буцімто зривав мирний процес раніше, коли Путін начебто хотів миру.