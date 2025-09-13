Президент США уникає нових санкцій проти РФ, вигадючи усе нові й нові умови для їх запровадження.

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнав, що невірно оцінив наміри Володимира Путіна щодо війни в Україні. Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.

"Незважаючи на свої обіцянки припинити війну в Україні, Трамп останнім часом сумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру", – пише видання, посилаючись на джерело, "яке має безпосередні знання".

Попри це, президент США продовжує ухилятися від запровадження нових санкцій проти Росії. Сьогодні він озвучив нові умови, за яких зробить це: Європа має не лише припинити купівлю російської нафти, але й фактично розпочати повномасштабну торговельну війну з Китаєм. Лише після виконання цих умов він обіцяє запровадити нові санкції проти РФ.

Відео дня

Ще місяць тому умови для запровадження санкцій, які виставляв Трамп, були більш реалістичними: якщо Путін найближчим часом не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить важливих кроків до миру.

Ці умови склалися, але Трамп так і не запровадив санкцій, зазначає Axios. Натомість тепер адміністрація Трампа намагається перекласти на Європу всю відповідальність за подальшу долю санкцій проти РФ.

Політика Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Європа занепокоєна кволою реакцією Трампа на російську провокацію з дронами у Польщі. Він вкотре намагався зняти відповідальність з Кремля, називаючи інцидент випадковістю, що ставить під сумнів готовність США виконувати свої зобов’язання в межах НАТО.

При цьому Трамп постійно робить суперечливі заяви щодо Путіна. Так, під час інтерв’ю напередодні журналісти ледь не силою витягли з президента США зізнання, що його терпіння щодо Путіна "вичерпується". Але майже одразу Трамп звинуватив Зеленського, що той буцімто зривав мирний процес раніше, коли Путін начебто хотів миру.

Вас також можуть зацікавити новини: