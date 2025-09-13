Весь топ-10 окупували моделі Apple і Samsung, якщо не брати до уваги однесенький Xiaomi.

Дослідницька група Counterpoint Research розкрила дані щодо світових продажів смартфонів за другий квартал 2025 року (квітень-червень). У топі повно "бюджетників" та середняків, але перші місця все одно займають преміальні iPhone.

На вершині рейтингу розташувалася базова модель iPhone 16 з часткою ринку в 4%. Слідом ідуть iPhone 16 Pro Max і 16 Pro, підтверджуючи стійкий попит на продукцію компанії.

Android-смартфон, який найбільше купують – це Samsung Galaxy A16 4G, у нього четверте місце. В Україні він коштує дешевше 7000 грн. Далі розмістилися Galaxy A06 4G, iPhone 16е і 4G-версія Galaxy A16.

Ключовим досягненням Samsung став успіх флагманського Galaxy S25 Ultra. Це єдиний преміальний Android-пристрій у списку. Єдиним смартфоном Xiaomi стала модель Redmi 14C 5G. П'ятим гаджетом від Apple став iPhone 15, що розташувався на десятому місці.

Особливу увагу в Counterpoint Research приділили моделі iPhone 16e. Цей "бюджетний" Айфон залишається найдоступнішим входом в екосистему Apple. На думку аналітиків, потенціал зростання новинки був би ще вищим, якби не цінник у €699.

Нагадаємо, найближчими тижнями очікується прем'єра лінійки Xiaomi 16. За чутками, цього року до модельного ряду увійдуть одразу три моделі: Xiaomi 16, 16 Pro і 16 Pro Max із двома екранами.

Журналісти The Verge розповідали, чому базова модель iPhone 17 може стати найкращим телефоном цього року для більшості людей.

