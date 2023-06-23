Компанія Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України.

Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.

Як зазначається на сайті НАЗК, Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну.

У НАЗК повідомляють, що Geely належить китайському підприємцю-мільярдеру Лі Шуфу та володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility. У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік посіла 229 місце.

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НАЗК зазначає, що виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у рф після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення Росії в Україну

Так, продажі автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. Компанія ТОВ "Джили-Моторс", дистриб’ютор бренду Geely в Росії у 2022 році сплатила до російського держбюджету податків на суму понад 51,4 мільйона.

"Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в рф. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було", - наголошує НАЗК.

Перелік міжнародних спонсорів війни

У квітні НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія не просто продовжила свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але й злідирує за продажами смартфонів.

Також до цього переліку включені такі відомі корпорації, як французькі Yves Rocher та Auchan, а також австрійська банківська група Raiffeisen Bank International.

Водночас нещодавно список спонсорів війни вперше скоротився - НАЗК виключив зі списку ірландську Peninsula Petroleum Limited.

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