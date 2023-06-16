Peninsula Petroleum пробула у списку всього два місяці.

Національне агентство із запобігання корупції вперше виключило компанію із переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє НАЗК, ірландська компанія Peninsula Petroleum Limited направила відповідний лист до Нацагентства із зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку.

Зазначається, що компанія припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту.

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Список спонсорів війни

Україна внесла Peninsula Petroleum Limited до списку спонсорів війни наприкінці квітня 2023 року, оскільки вона продовжувала доставляти пальне для суден, що транспортують російську нафту і завдяки цьому отримувати надприбутки.

У травні цього року НАЗК внесло до цього списку компанію-виробника "Барні" та Oreo Mondelez International. Згодом стало відомо, що скандинавська SAS припиняє продаж усіх продуктів компанії на борту своїх літаків.

Раніше НАЗК внесло до цього списку такі відомі компанії як австрійська банківська група Raiffeisen Bank, китайський технологічний гігант Xiaomi, французькі Yves Rocher та Auchan, корпорація Procter&Gamble.

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