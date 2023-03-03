Війна мала серйозні глобальні економічні наслідки, особливо для таких країн, як Бангладеш, яка імпортує більшість своїх джерел енергії.

Компанії, які отримують "шалені прибутки" від війни в Україні, повинні компенсувати постраждалим менш розвиненим країнам.

Про це заявив міністр закордонних справ Бангладеш Абдул Момен під час саміту G20 у Нью-Делі, пише CNBC.

"У цій війні деякі компанії отримують шалений прибуток... енергетичні та оборонні компанії. Тому ми стверджуємо, що ті компанії, які отримують шалений прибуток, повинні направляти принаймні 20% прибутку тим країнам, які найбільше постраждали, як ми", - сказав Момен, не називаючи конкретних компаній.

Зазначається, що розв'язана Росією війна проти України має значні глобальні економічні наслідки, особливо для таких країн, як Бангладеш, яка імпортує більшу частину своєї енергії. За словами міністра закордонних справ, близько 95% енергоносіїв Бангладеш імпортуються.

"Звичайно, ми купуємо енергію з-за кордону. Вартість енергії різко зросла, що призвело до високої інфляції. Ми намагаємося контролювати інфляцію, надаючи субсидії, і це дорого обходиться уряду. Тому ми хочемо закінчення війни. Ми віримо в мирні переговори", - сказав Момен.

Крім того, голова МЗС зазначив, що країни G20 повинні зробити цю компенсацію "обов'язковою".

"Це лідери G20 - вони лідери світу... Якщо я запитаю, їм на це наплювати. Але лідери G20 можуть зобов'язати всі ці компанії виплачувати частину свого надприбутку найбільш постраждалим країнам", - сказав Момен.

Міністр закордонних справ Бангладеш додав, що продовольча безпека є ще однією проблемою, з якою бореться країна, яку лідери G20 повинні вирішити. Він також розкритикував санкції Заходу проти країни-терористки Росії, заявивши, що вони нібито найбільше шкодять країнам, що розвиваються.

"Наступного разу, коли вони запропонують санкції та контрсанкції, вони повинні принаймні проконсультуватися з такими, як ми - країнами, що розвиваються, - щоб зрозуміти, наскільки це їм зашкодить. І треба створити механізм, щоб ті країни, які постраждали, отримували компенсацію", - вважає Момен.

Додамо, що CNBC не наводить цитат міністра, які б засуджували Росію за її вторгнення в Україну, котре й стало причиною погіршення економічної ситуації в різних країнах світу.

Наслідки війни РФ проти України

Минулого року у звіті Організації Об’єднаних Націй наголошувалося, що наслідки війни в Україні можуть різко погіршити економічні перспективи для країн, що розвиваються, і які вже мають проблеми з борговим фінансуванням, пов'язаним з пандемією Covid-19.

"Зростання цін на сировинні товари та збої в торгівлі посилюють інфляційний тиск, а послаблені очікування зростання гальмують відновлення після Covid-19, що має серйозні наслідки для деяких найбідніших і найбільш уразливих країн. Для багатьох країн, що розвиваються, які вже перебувають під високим ризиком боргової кризи, побічні ефекти війни можуть ще більше посилити боргову вразливість через посилення платіжного балансу та фіскального тиску", - йдеться в звіті ООН.

Наприкінці січня Бангладеш отримав від Міжнародного валютного фонду 4,7 мільярда доларів позики, щоб допомогти пом'якшити удар фінансової кризи, що насувається.

"Потужне відновлення економіки Бангладеш після пандемії було перервано війною Росії в Україні, що призвело до різкого збільшення дефіциту поточного рахунку Бангладеш, знецінення курсу така (національної валюти країни, - УНІАН) і скорочення валютних резервів", - йшлося в заяві МВФ.

Саміт країн G20 в Індії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1-2 березня в Нью-Делі відбувся саміт голів МЗС країн "Великої двадцятки". Основною темою зустрічі голів МЗС країн G20 була розв'язана Росією війна проти України. Учасники приділили увагу питанням, що стосуються впливу російсько-українського "конфлікту" на економічні проблеми, зокрема - продовольчу та енергетичну безпеки. За його підсумками зустрічі представники більшості країн-членів G20 рішуче засудили війну в Україні, і лише Росія та Китай не погодилися з цим.

Наприкінці лютого в Індії відбулася зустріч голів міністерств фінансів країн-членів "Великої двадцятки". Тоді також не вдалося опублікувати спільну заяву через те, що Росія і Китай не погоджувалися з формулюваннями щодо війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Індія взагалі не хоче, щоб на G20 піднімалося питання нових санкцій проти Росії за влаштований нею черговий геноцид українців. Цього року Індія є головуючою в G20.

Вас також можуть зацікавити новини: