Ібрагім Калин заявив, що Ердоган стурбований ймовірністю нових обстрілів Запорізької АЕС.

В Туреччині заявили, що українська та російська сторони не готові сідати за стіл переговорів. В Анкарі побоюються, що відновиться фаза гострої ескалації, в тому числі удари по мирних регіонах України.

За словами прес-секретаря президента Туреччини Ібрагіма Калина, Реджеп Таїп Ердоган стурбований ймовірністю нових обстрілів Запорізької АЕС.

"АЕС є найбільшою загрозою безпеці для всіх. Ми хочемо зробити так, щоб в Запорізькій області не було конфліктів і аварій", - цитує Калина Турецька служба CNN.

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За його словами, президент Туреччини розраховував, що армія РФ перестане тимчасово атакувати Україну, а ЗСУ вчинять так само, але це не відбувається. При цьому бомбардування цивільної інфраструктури України погіршують ситуацію.

"Українцям потрібно побачити якісь конкретні дії з російської сторони, такі як російський план виведення військ з української території і обмін полоненими, Запорізька АЕС, продовження зернової угоди. Це те, на чому слід зосередитися. Інакше 2023 рік може бути дуже важким. Для світової економіки, для енергетичної інфраструктури, для зернової та продовольчої безпеки", – підсумував речник Ердогана.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні - що відомо

З 24 лютого турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у переговорах між Росією і Україною. 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали угоду про експорт українського зерна.

При цьому Ердоган неодноразово говорив, що війна в Україні нікому не йде на користь. При цьому він часто проводить переговори із Зеленським і Путіним. Водночас Міністр оборони Туреччини Хулусі Акара заявив, що війна в Україні триватиме у 2023 році.

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