Майже всі рейтинговані українські банки пройшли перевірку на стійкість, але ризики для капіталу залишаються високими.

Майже всі рейтинговані українські банки "адекватно капіталізовані". Про це йдеться у новому звіті міжнародного рейтингового агентства FitchRatings.

Аналітики зазначають, що оцінка не виявила значних потреб у рекапіталізації для сектора. При цьому лише один із семи банків з рейтингом Fitch, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог щодо цільового рівня капіталізації.

"Незважаючи на це, ризики для капіталу залишаються високими через військовий конфлікт і його вплив на банківський сектор та економіку в цілому. Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків з рейтингом Fitch становлять "CCC-", що на одну сходинку вище суверенного рейтингу", - йдеться у звіті.

При цьому, за прогнозами експертів, прибутковість українських банків стане ключовим джерелом покращення капіталізації та продовжуватиме підтримувати її у 2024 році. Так, торік прибутковість була на рекордному рівні завдяки високим відсотковим ставкам за значну надлишкову ліквідність, яку банки розмістили в НБУ.

"Однак рентабельність у 2024 році навряд чи буде такою високою, як у 2023 році, оскільки процентні ставки зараз значно нижчі. Крім того, податок на надприбутки банків, запроваджений у грудні 2023 року, уповільнить відновлення буферів капіталу, які були виснажені через великі резерви у 2022 році. ... Поліпшення нормативів регулятивного капіталу також може сповільнитися, якщо НБУ почне скасовувати заходи терпіння, які він запровадив для підтримки банків під час військового конфлікту", - вважають аналітики.

При цьому у FitchRatings констатують, що банківський сектор України продемонстрував високу стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча монетарна політика та терпимість регуляторів.

"Ми очікуємо, що основні кредитні чинники для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний секторальний прогноз", - резюмували аналітики.

Банківський сектор України - останні новини

Стало відомо, скільки заробили українські банки 2023 року. За даними НБУ, лише за 10 місяців 2023 року прибуток фінустанов склав 122,7 млрд грн, що у понад 2 рази більше за відповідний період 2021 року.

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