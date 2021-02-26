Директор з інвестиційних досліджень Bridgewater Associates розповіла, як біткоіни та інші криптовалюти можуть знизити волатильність, а також збільшити ліквідність.

Найбільший в світі хедж-фонд Bridgewater Associates готовий інвестувати в біткоін, якщо його волатильність знизиться, а ліквідність збільшиться.

Читайте такожКурс біткоїна стрімко впав: скільки коштує популярна криптовалютаПро це в інтерв'ю Bloomberg TV розповіла директор з інвестиційних досліджень Фонду Ребекка Паттерсон. За її словами, зараз вартість головної цифрової монети може коливатися в межах 10% через публікації в Twitter. Волатильність біткоіну в десять разів вища, ніж у американського долара, зазначила Паттерсон. Вона висловила впевненість у тому, що такий показник волатильності не підходить більшості інституційних інвесторів.

Ще однією проблемою біткоіну представник Bridgewater Associates позначила низьку ліквідність. На думку Паттерсон, збільшити цей показник можна шляхом створення регулюючої екосистеми, щоб забезпечити інвесторам комфортну роботу з криптовалютами, передає РБК.

"Чим більше реальної регульованої екосистеми буде розроблено навколо біткоіну та інших криптовалют, тим більше інших типів інвесторів будуть починати комфортно працювати з криптоактивами. Це принесе ліквідність. Це знизить волатильність", - пояснила експерт.

В кінці січня цього року засновник Bridgewater Associates Рей Даліо змінив своє ставлення до криптовалюти. Про це він написав у щоденному інформаційному бюлетені компанії, який розсилається клієнтам фонду. Даліо зазначив, що в майбутньому біткоінможе стати активом «подібним золоту» і заявив про готовність вкласти в головну цифрову валюту суму, яку йому не шкода було б загубити.

24 лютого глава MicroStrategy Майкл Сейлор оголосив про покупку компанією 19,4 тис. біткоінів на суму $1,02 млрд. Тепер в портфелі MicroStrategy налічується 90,5 тис. біткоінів.

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Автор: УНІАН