ШІ допоміг чоловіку знайти загублені біткойни на 400 тисяч доларів

Чоловік придбав 5 біткойнів у 2013 році, коли вчився в університеті, а потім загубив пароль до криптогаманця.

Платформа штучного інтелекту Claude допомогла чоловіку відновити доступ до Bitcoin-гаманця, на якому зберігалися п’ять біткоїнів сукупною вартістю близько 400 тисяч доларів. Про історію розповів користувач соцмережі X під ніком CPRKRN.

Чоловік стверджує, що роками не міг отримати доступ до власного криптогаманця через втрачений пароль. На ньому зберігалося 5 біткойнів, які він придбав у 2013 році приблизно за 1250 доларів. Тоді для зберігання активів він створив складні паролі на платформі blockchain.info. Згодом один із них був змінений, але новий пароль власник гаманця забув.

Протягом багатьох років він намагався відновити доступ самостійно, однак безрезультатно. Останніми тижнями CPRKRN почав використовувати інструменти на базі штучного інтелекту, щоб перебирати величезну кількість можливих паролів. Попри спроби перевірити мільярди та навіть трильйони комбінацій, це також не дало результату.

Відео дня

Тоді користувач вирішив завантажити в Claude свої старі університетські нотатки, файли зі старого ноутбука та інші архівні дані. Саме це зрештою стало вирішальним. Як розповів чоловік, штучний інтелект зміг знайти старий пароль та резервний файл гаманця, які збігалися між собою і дозволили відновити доступ до криптовалюти.

Над відновленням доступу CPRKRN працював разом із Claude упродовж восьми тижнів. За цей час були перевірені два комп’ютери Mac, два зовнішні жорсткі диски, експорт Apple Notes, поштові скриньки iCloud Mail та Gmail, а також повідомлення в X – загалом понад один гігабайт даних.

Особливо важливим виявився старий комп’ютер. Саме там Claude знайшов критично важливий файл резервного копіювання гаманця, датований груднем 2019 року. Далі система змогла розшифрувати файл за допомогою пароля, який вдалося вивести зі старих записів у блокноті.

Користувач не опублікував прямих доказів усієї процедури роботи Claude, однак надав посилання на Blockchain.com, де видно рух приблизно п’яти біткоїнів із криптогаманця, які залишалися недоторканими з початку 2015 року.

До успішного відновлення були використані й інші інструменти. Зокрема, Claude безуспішно застосовував відкритий сервіс BTCRecover та мову програмування Python для brute force-перевірки приблизно 34 мільярдів паролів. Пізніше за допомогою Hashcat було протестовано ще близько 3,4 трильйона варіантів.

Зрештою, щоб повернути свої 400 тисяч доларів, чоловіку довелося витратити 15 доларів на платну версію Claude.

Інші цікаві новини про штучний інтелект

Як писав УНІАН, модель OpenAI o1 у деяких випадках ставить діагнози точніше за лікарів. Під час експерименту з 76 пацієнтами ШІ дав "точний або майже точний" діагноз у 67% випадків, тоді як лікарі досягли показників у 55% і 50%.

Також ми розповідали, що деякі версії GPT-5 почали надто часто використовувати у відповідях метафори з "гоблінами" та "гремлінами". Причиною стала система навчання під різні типи "особистостей" чатбота.

Вас також можуть зацікавити новини: