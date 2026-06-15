Долар пішов униз: ринки повірили в мирну угоду США та Ірану

Послаблення геополітичної напруги та зниження інфляційних ризиків зменшили попит на долар як захисний актив.

Долар США в понеділок, 15 червня, опустився до найнижчого рівня щодо основних світових валют за останні десять днів. Причиною стала попередня угода про припинення війни між США та Іраном, яка спричинила різке падіння цін на нафту та підвищила попит на більш ризикові активи.

Як пише Reuters, американські та іранські посадовці 14 червня заявили, що погодили рамкові умови угоди, яка має покласти край війні, припинити американську блокаду Ірану та відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Меморандум про взаєморозуміння планують офіційно підписати 19 червня у Швейцарії. Водночас ринки зберігають обережність, очікуючи на додаткові деталі, оскільки питання іранської ядерної програми відкладено для подальших переговорів.

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На цьому тлі ціни на нафту різко знизилися: ф'ючерси на Brent подешевшали більш ніж на 4% – до 83,82 долара за барель. Послаблення геополітичної напруги та зниження інфляційних ризиків також зменшили попит на долар як захисний актив.

Євро подорожчав на 0,5% – до 1,1622 долара, а британський фунт зріс на 0,4% – до 1,3459 долара. Обидві валюти наблизилися до найвищих рівнів із 5 червня.

Австралійський долар, який вважається чутливим до змін ринкового ризику, піднявся майже на 0,7% – до 0,7087 долара США, тоді як новозеландський долар додав 0,6% і досяг 0,5863 долара США.

Індекс долара, який відображає курс американської валюти щодо кошика основних валют, зокрема євро та єни, знизився на 0,1% – до 99,395 пункту, що стало найнижчим показником із 5 червня.

"Гадаю, протягом найближчих торгових сесій долар продовжить слабшати. Ймовірно, деякі ризикові валюти, такі як австралійський долар та єна, дещо зміцняться. Водночас я не очікую якихось надто різких рухів", – зазначив головний ринковий стратег ATFX Global у Сіднеї Нік Твідейл.

За його словами, інвестори поки займають вичікувальну позицію, оцінюючи, наскільки швидко буде повністю відновлено судноплавство через Ормузьку протоку та коли нафтові поставки повернуться до нормальних обсягів.

Курс валют – останні новини

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що заява президента США Дональда Трампа про можливу угоду з Іраном вже спричинила помітну реакцію на світових фінансових ринках, зазначи. Ціни на нафту різко знизилися, а разом із ними змінилися настрої на валютному та борговому ринках.

НБУ встановив на 15 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, а офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро.

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