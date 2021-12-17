Деякі експерти прогнозують зростання курсу біткоїна майже в п'ять разів протягом наступного місяця.

Ціни на біткоїн то встановлюють нові рекорди, то демонструють драматичне падіння: на початку грудня BTC впав більш ніж на 20% за добу та потягнув за собою інші криптовалюти.

Журналісти видання Time опитали десятку провідних криптотрейдерів і на основі їх відповідей проаналізували майбутнє найпопулярнішої криптовалюти в новому 2022 році.

$250 тис. – такий прогноз відомого крипто-аналітика Метью Хайленда, який навіть створив 140-сторінкову гілку в Твіттері з докладним поясненням чому. Вся річ у тім, що Хайленд очікує такого курсу біткоїна не через 3, 5 або 10 років, а вже в січні 2022 року. Таким чином, курс повинен збільшитися майже в п'ять разів протягом наступного місяця.

Читайте такожЗаробити на криптовалюті: у що найвигідніше інвестувати свої кошти прямо заразІнші аналітики більш обережні: експерти з JPMorgan все ще прогнозують, що ціна біткоїна в найближчому майбутньому складе максимум $146 тис., а фахівці з Bloomberg кажуть, що до 2022 року криптовалюта може досягти навіть $400 тис.

Генеральний директор Blockstream і піонер криптовалют Адам Бек вважає, що інвесторам варто очікувати "досить стійкого" зростання вартості в довгостроковій перспективі. Такої ж думки дотримується і Кіана Даніал, засновник Invest Diva і автор книги "інвестиції в криптовалюту для чайників".

Що потрібно знати майбутнім інвесторам про біткоїн

Як і у випадку з будь-якими іншими інвестиціями, фахівці з фінансового планування та інші експерти не рекомендують дозволяти коливанням цін на біткоїн приймати емоційні рішення.

Читайте такожВкладати гроші доведеться на свій страх і ризик: одній з валют пророкують подорожчання в 10 разівОсь чому експерти рекомендують не інвестувати більше ніж 5% від вашого загального портфеля в криптовалюту і ніколи не інвестувати заощадження, які ви відкладали на випадок НП або виплату боргів з високим %.

Шлях до довгострокового багатства і заощаджень на пенсію найчастіше виявляється успішним для людей з диверсифікованими інвестиціями, такими як недорогі індексні фонди, де криптовалюта становить дуже невелику частину.

У випадку з криптовалютою, на думку фахівців, вельми хороший принцип "купив і забув".

"Пасивне інвестування – дуже дієвий спосіб досягнення фінансових цілей", – говорить Сертифікований фахівець з фінансового планування з Арканзасу Сара Кетрін Гутьєррес.

Оскільки криптовалюта, як і раніше, в дивину для більшості людей, можна почекати і подивитися, як все буде розвиватися, перш ніж ризикувати своїми фінансами. Ми можемо оперувати даними, зібраними за 10 років існування біткоїна, але його вартість хоч і зростає в довгостроковій перспективі, вона дуже нестабільна день у день.

Волатильність ускладнює розуміння того, "що" та "чому" стоїть за тією чи іншою крипто-стратегією. Перш ніж інвестувати в біткоїн, або будь-які альтернативні активи, запитайте себе, чого ви хочете досягти, виходячи на цей нестабільний ринок, і чому. Це допоможе вам зосередитись.

За словами Гутьєрреса, фахівці з фінансового планування не мають упередженого відношення до криптовалюти, особливо якщо клієнт проявляє інтерес до її вивчення. Втім, ви повинні запитати себе, чи знайдеться їй місце у вашому плані життя У більшості випадків, говорить Гутьєррес, відповідь негативна.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Пономаренко